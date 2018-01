Cruzeiro reforçado enfrenta o Guarani Com dois importantes reforços, o Cruzeiro enfrenta o Guarani neste domingo, às 16h, no Mineirão pelo Campeonato Mineiro. O técnico Levir Culpi poderá contar com o retorno dos volantes titulares Fábio Santos e Maldonado, que não participaram da vitória sobre o Ipatinga, na última quinta-feira. Fábio Santos cumpriu suspensão automática e Maldonado ficou de fora porque integrou a seleção chilena no amistoso contra o Equador. Diante do time de Divinópolis, a equipe celeste defende um aproveitamento de 100% na competição. O Cruzeiro terminou a última rodada na liderança do campeonato, com nove pontos ganhos em três partidas. O Guarani, por sua vez, é o vice-lanterna, somando apenas três pontos em quatro jogos. Apesar da volta dos volantes titulares, Levir perdeu o armador Adriano, expulso na última partida. A tendência é que o volante Marabá seja mantido na equipe. Outra mudança poderá ser a entrada de Michel no ataque, no lugar de Jean. Outros quatro jogos completam a rodada do Estadual: Democrata x URT; Ituiutaba x América; Mamoré x Ipatinga e Valeriodoce x Caldense.