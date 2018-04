Cruzeiro rejeita proposta do Palmeiras por Kléber

A diretoria do Cruzeiro revelou nesta quinta-feira que recebeu uma proposta do Palmeiras pelo atacante Kléber. O clube, porém, avisou que não aceitou a oferta, após reunião com o gerente de futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio, e o empresário do atleta, Giuseppe Dioguardi.

De acordo com o diretor de futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, o Palmeiras tentou contratar seu ex-jogador por empréstimo. O time mineiro, por sua vez, só tem interesse em uma negociação definitiva.

A proposta do Palmeiras pelo atacante Kléber, que já defendeu a equipe em 2008, reforça a hipótese da saída de Vágner Love, que deve se transferir para o Flamengo. O próprio Gilberto Cipullo declarou nesta quinta que o futuro de Love ainda está indefinido.

Com a possível saída de Love, Kléber poderia suprir a necessidade de um atacante de referência no time paulista, que tem mostrado dificuldade na busca por reforços para 2010. O Palmeiras não renovou contrato com o atacante paraguaio Ortigoza e negociou o meia-atacante Willians com o Fluminense.