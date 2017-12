Cruzeiro rejeita proposta por Fred Nesta quarta-feira, os dirigentes do Cruzeiro recusaram uma proposta oficial do Sevilla, da Espanha, pelo atacante Fred. Representantes do clube espanhol se reuniram com a diretoria celeste e ofereceram 6 milhões de euros pelos atleta. "A proposta que eles fizeram foi ridícula", comentou o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella. Segundo ele, ninguém precisa procurar o Cruzeiro para levar atacante com uma proposta inferior a 10 milhões de euros. Com isso, o retorno de Fred ao time - suspenso, ele não participou da derrota para o Atlético-PR, na última rodada - está confirmado para o jogo desta quarta, contra o Botafogo. "Podem contar comigo. Enquanto eu estiver aqui vou vestir a camisa do Cruzeiro e dar o meu melhor", disse o atacante.