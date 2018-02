Cruzeiro renova com goleiro Fabio até 2009

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira a renovação do contrato do goleiro Fabio até dezembro de 2009. A decisão veio após uma reunião entre a diretoria do time mineiro e o empresário do jogador, Eduardo Kuperman. O jogador tinha uma proposta do Osasuna, da Espanha, mas recusou para defender o Cruzeiro na Copa Libertadores do ano que vem. "Ficou tudo acertado hoje [sexta-feira]. O sonho do Fábio era de jogar uma Libertadores e ele preferiu ficar, rejeitando uma proposta do exterior, de um clube da Espanha. Ele gosta muito da torcida, do clube e sempre foi muito bem tratado por todos daqui. Com certeza isso pesou, por tudo que o Cruzeiro representa para ele", afirmou Eduardo Kuperman, em entrevista ao site oficial do time mineiro. O diretor de futebol do Cruzeiro, Eduardo Maluf, salientou a importância para a equipe em manter o jogador. "Colocamos para o procurador e o Fábio que não era um momento bom de saída do atleta agora. Para essa Copa Libertadores, o Cruzeiro precisa reforçar o time", ressaltou o dirigente. "É um goleiro de nível de seleção, um jogador que se identifica muito com a torcida, um ídolo", completou. Para Fabio, a permanência no Cruzeiro é a continuidade do trabalho iniciado neste ano. "Por tudo aquilo que passamos para conseguir a vaga nesta competição, decidi ficar. Estou com muita vontade e farei o meu melhor para que possamos vencer. Tenho um carinho muito grande pela torcida e deixei bem claro que quero permanecer", comentou o goleiro.