Cruzeiro renova com Kerlon até 2009 A diretoria do Cruzeiro divulgou nesta terça-feira que renovou o contrato do meia-atacante Kerlon até 2009. O vínculo contratual do jovem atleta, de apenas 17 anos, se encerraria em julho do próximo ano. Apontado como a maior promessa do clube, Kerlon também recebeu um aumento de salário, valor que não foi revelado. Ainda nesta terça, o atacante Adriano, de 26 anos, contratado ao Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, foi apresentado na Toca da Raposa II. Para a partida desta quarta-feira contra o Paulista, em Jundiaí, pela semifinal da Copa do Brasil, o time do treinador Levir Culpi está esbanjando confiança. A equipe mineira busca o pentacampeonato na competição e está animado pela seqüência de quatro vitórias (pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro). Ao lado do Grêmio, o Cruzeiro é o maior ganhador do torneio com quatro conquistas (1993, 1996, 2000 e 2003). ?Teremos problemas, certas dificuldades, mas acreditamos em nosso potencial. Estamos com coragem, sempre querendo vencer as partidas e isso é fundamental, principalmente na Copa do Brasil?, comentou Levir. Para o lateral-direito Maurinho, não se trata de euforia ou menosprezo ao adversário. ?Quem joga no Cruzeiro tem que estar sempre pensando em títulos?, observou o atleta, que em 2001 foi campeão da Série C do Brasileiro pelo Paulista. De qualquer forma, Levir Culpi recomendou cautela com a preocupação de que ?algumas etapas estão sendo queimadas?. Uma das preocupações do treinador é que nada menos que cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. Levir deverá repetir o time que iniciou a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.