Cruzeiro renova com Topper por mais 2 anos A diretoria do Cruzeiro anunciou na noite de terça-feira que renovou, por mais dois anos, o contrato com empresa Topper, que fornece material esportivo para o clube mineiro desde 1998. As bases do novo contrato não foram reveladas, mas, de acordo com o presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, houve um "aumento substancial" em relação ao acordo vigente. Na semana passada, a diretoria celeste fechou um contrato de patrocínio no uniforme com a empresa alemã Siemens Mobile.