Cruzeiro renova contrato de Eliandro por mais três anos

O jovem atacante foi promovido ao elenco profissional em outubro, quando o time sofria com as lesões de Kleber, Soares e Wellington Paulista. Ele destacou-se com dois gols em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, e mereceu elogios do técnico Adilson Batista.

Durante o período de férias do elenco profissional, Eliandro participou do Campeonato Brasileiro Sub-20, em dezembro. No último dia 4, ele se apresentou ao técnico Adilson Batista para participar da pré-temporada da equipe.