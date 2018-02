Cruzeiro renova contrato de Luis Alberto por mais três anos

A diretoria do Cruzeiro definiu neste sábado a compra de 50% dos direitos econômicos do volante Luis Alberto. O clube pagou R$ 450 mil ao São Caetano e acertou um contrato de três temporadas com o atleta. A negociação foi feita pelo vice-presidente de futebol do clube, Zezé Perrella. Os outros 50% pertencem ao próprio jogador. Luis Alberto, de 24 anos, agradou a diretoria do Cruzeiro. O atleta defendeu o clube no Brasileirão e tinha contrato até o final do ano. De férias em Salvador, o volante se reapresentará no dia 3 de janeiro, junto aos demais jogadores do clube, que iniciarão os trabalhos sob comando do técnico Adílson Batista para a disputa do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores.