Cruzeiro repatria lateral do Porto O Cruzeiro anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Leandro, de 26 anos, que estava no Porto, de Portugal. O clube mineiro pagou 600 mil euros por 25% dos direitos econômicos do atleta. O Porto continua dono dos outros 75%. Leandro retorna ao Cruzeiro para tentar preencher a lacuna na lateral-esquerda após a saída de Athirson, vendido para o futebol alemão. O jogador foi contratado pela primeira vez em 2002, para ser o substituto do argentino Sorín. Ele participou da campanha vitoriosa de 2003 (conquista dos campeonatos Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil) e foi negociado com o clube português em novembro do ano passado, por US$ 2,45 milhões. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, Leandro assinou contrato até junho de 2007 e chega a Belo Horizonte na próxima segunda-feira. A data e o horário da apresentação do jogador ainda não foram definidas.