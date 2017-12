Cruzeiro repete time para pegar Paraná O Cruzeiro recebe o Paraná, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto entre duas equipes que lutam pela liderança da competição. O time mineiro e a equipe paranaense fizeram campanhas praticamente idênticas. Ambos possuem 33 pontos e terminaram a última rodada entre os seis primeiros colocados. O técnico cruzeirense Paulo César Gusmão decidiu repetir a formação que goleou o Botafogo no meio de semana. O jogo entre mineiros e paranaenses marca o encontro do ataque mais positivo - Cruzeiro, 40 gols - e a defesa menos vazada - Paraná, 19 gols sofridos - do campeonato. "Pela característica de marcação forte do Paraná, vamos precisar de tranqüilidade para buscar o gol, mas o nosso ataque tem qualidade para isso. Espero que a força ofensiva do Cruzeiro possa superar a marcação deles", comentou o armador Kelly.