Cruzeiro segue para Barueri nesta quinta-feira

O Cruzeiro vai se preparar em Barueri para o confronto de sábado. O volante Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, não viaja com o grupo, que será completado pelo zagueiro Thiago Heleno e pelo meia Bernardo.

A tendência é que Elicarlos ou Fabinho ocupem a vaga de Henrique no meio-de-campo do Cruzeiro contra o Barueri. O volante Fabrício, que deixou a partida contra o Palmeiras reclamando de dores no joelho e no tornozelo, vai viajar com o grupo, mas não tem presença confirmada no jogo de sábado.

Confira a lista de jogadores relacionados por Adílson Batista:

Goleiros: Andrey e Fábio

Laterais: Diego Renan, Gilberto, Jonathan e Patric

Zagueiros: Cláudio Caçapa, Gil, Leonardo Silva e Thiago Heleno

Volantes: Elicarlos, Fabinho, Fabrício e Marquinhos Paraná

Meia: Bernardo

Meia-atacante: Guerrón

Atacantes: Kléber, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista