Cruzeiro sente desgaste e escala time misto para enfrentar o São Paulo

O desgaste e a preocupação com a semifinal da Copa do Brasil levaram o técnico Mano Menezes a optar por um time misto para o duelo entre Cruzeiro e São Paulo, neste domingo, às 11 horas, no Morumbi, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

Além de ter alguns jogadores desgastados, como Thiago Neves, a equipe mineira está concentrada no importante duelo de quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

"Será mais um jogo difícil, início do returno, e um jogo com característica diferente, às 11 horas. Pensamos em fazer um bom jogo, fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. Estamos pensando em trabalhar com outras oportunidades e vamos alternar os jogadores por questões óbvias. A sequência exige isso. Temos um jogo de semifinal na quarta que vem. Os jogadores vêm de um desgaste que temos de cuidar, já que exames diagnosticaram isso", explica o treinador.

As ausências, assim, devem dar uma oportunidade ao lateral-direito Ezequiel e ao volante Hudson, que estão recuperados de contusão e devem começar como titulares. A partida deste domingo, inclusive, servirá para eles ganharem ritmo ao confronto da Copa do Brasil.

Outra novidade na escalação será a presença de Digão, ex-zagueiro do Fluminense contratado recentemente e que fará sua estreia pelo Cruzeiro. "Digão apresentou bom desempenho e estará relacionado", antecipa o treinador.