Cruzeiro só empata com Rio Branco O Cruzeiro não confirmou o favoritismo e empatou com o Rio Branco por 1 a 1, na tarde deste domingo, no Estádio Parque do Azulão, em Andradas. Apesar do empate, a Raposa manteve-se na liderança isolada do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Jussiê, para o Cruzeiro, e Euler, para o Rio Branco. Com o empate, o time Celeste chegou aos 19 pontos - três a mais que o segundo colocado, o América-MG, que tem 16 -, em sete partidas disputadas, e continua perto do título da competição, restando-lhe ainda cinco jogos. Já o Rio Branco, que tirou os primeiros dois pontos do Cruzeiro no Mineiro, chegou aos dez pontos ganhos em sete jogos, e continua na briga para chegar entre os quatro primeiros e conseguir uma vaga na Copa do Brasil. A superioridade do time Celeste era visível no início do jogo. Mesmo jogando fora de casa e sob um sol forte, o Cruzeiro pressionou e obrigou o Rio Branco a sair somente nos contra-ataques. Encurralado na defesa, o Rio Branco não suportou a pressão e sofreu o primeiro gol logo aos 8 minutos da etapa inicial. Depois de tabelar com Wendell, Jussiê tocou com categoria no canto esquerdo de Gilson e fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Depois do gol, o Cruzeiro passou a tocar a bola e esperar o final do primeiro tempo, já que o Rio Branco não esboçava nenhuma reação, a não ser pelas descidas isoladas pela direita do lateral Fernando que não foram capazes de alterar o placar na primeira etapa. No segundo tempo, castigadas pelo forte calor, as duas equipes passaram a esperar o adversário no campo de defesa, para sair no contra-ataque. O Rio Branco, em desvantagem no placar, impôs um ritmo de jogo maior, e passou a chegar mais no gol do goleiro Gomes. Aos 17, Euler perdeu uma grande chance de empatar, na frente de Gomes, chutando sobre o travessão. Quatro minutos depois, aos 21, o mesmo Euler, num chute de longe conseguiu o empate para o Rio Branco. A bola desviou no montinho artilheiro e enganou o goleiro cruzeirense. O Cruzeiro, acomodado na partida, após sofrer o empate, passou a jogar com velocidade do meio para frente para chegar ao gol da vitória. Mas, com isso, abriu espaços para os contra-ataques do Rio Branco que, após conseguir o empate, foi em busca da vitória, perdendo boas chances de marcar. Para segurar o adversário e tentar a vitória, o técnico Wanderley Luxemburgo fez três substituições. Tirou Claudinei, Augusto Recife e Mota. Em seus lugares, entraram Maicon, Marcelo Ramos e Aristizábal. Porém, as mudanças não surtiram efeito e o jogo acabou empatado em 1 a 1. Completando a rodada, o América-MG goleou a URT, por 6 a 1, em Belo Horizonte, e chegou à vice-liderança, com 16 pontos, quatro atrás do líder Cruzeiro, em nove jogos. O Ipatinga venceu o Tupi-MG, por 3 a 1, em Ipatinga, e o Guarani empatou com o Social, por 3 a 3, em Divinópolis. No sábado, o Atlético-MG, que ocupa a terceira colocação no Mineiro, com 13 pontos em seis jogos, e que foi beneficiado com o empate do Cruzeiro, venceu o Mamoré por 2 a 1. Ficha Técnica Rio Branco: Gilson; Fernando (Nil), Aguinaldo, Ricardo e Marinho (Mateus); Tárcio, Sandrinho (Neomar), Souza e Leandro Diniz; Euler e Geovani. Técnico: Alemão Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luisão, Marcelo Batatais e Wendell; Recife (Marcelo Ramos), Claudinei (Maicon), Martinez e Jussiê; Deivid e Mota (Aristizábal. Técnico: Vanderlei Luxemburgo Gols: Jussiê, aos 8 e Euller, aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Antônio Willian Gomes Público Pagante: 2.587 torcedores Renda: R$ 26 mil Local: Estádio Parque do Azulão, em Andradas