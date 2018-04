'Cruzeiro só lutou, não jogou futebol', diz Mancini

"Foi uma equipe que só lutou, não jogou futebol, foi muito aquém daquele time de domingo", avaliou, ao citar a vitória sobre o Internacional na rodada passada. "Temos que tentar acertar e entender, pois jogamos no domingo, e o Avaí no sábado. Não que isso seja desculpa, mas influencia. Para sair dessa situação, o Cruzeiro vai ter que jogar mais".

A preocupação pelo desempenho do time foi agravada pelos desfalques que Mancini terá para o próximo jogo, diante do Atlético Paranaense, no domingo. O treinador não poderá contar com os zagueiros Naldo e Victorino, suspensos. Léo sentiu dores no jogo contra o Avaí e virou dúvida. Assim, Mancini só terá Cribari à disposição para escalar a zaga.

"Não vamos ter praticamente todo o sistema defensivo no domingo, mas é hora de superação, de ter mais força ainda para a gente sair dessa situação. O Léo ainda é uma incógnita. O atleta vai fazer um exame para saber", comentou o treinador, que deverá ter o reforço do meia Montillo no fim de semana.