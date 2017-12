Cruzeiro só precisa de mais 3 vitórias Três vitórias em cinco jogos. É disso que o Cruzeiro precisa para conquistar, pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados do time mineiro (vitórias contra Figueirense, Fortaleza e Grêmio) animaram demais o técnico Vanderlei Luxemburgo. Segundo Luxemburgo, a seqüência de resultados positivos é fundamental para as próximas partidas da equipe: Vasco e Paraná, ambas fora de casa, e Paysandu, no Mineirão. Assim, já na 44ª rodada a competição poderá ter um novo campeão. "É importante chegar nesses dois jogos fora de casa sem ter derrota nas últimas três partidas. Assim, nós ganhamos confiança", comemora o treinador. Luxemburgo luta por seu quarto título brasileiro. Conquistou dois pelo Palmeiras, em 1993 e 1994, e um pelo Corinthians, em 1998. "Faltam cinco jogos. Precisamos de três vitórias para assegurar o título. Então, podemos eliminar dois", afirma o técnico. Mesmo recuperado de uma contusão no joelho, o atacante colombiano Aristizábal deverá permanecer no banco de reservas. "Voltei com ele no segundo tempo (do jogo contra o Grêmio). Foi bom, mostrou que o Ari está sem ritmo. Ele está dentro do grupo de novo, isso é importante para nós. Com tanto tempo em que estava parado em virtude de lesões, vemos que ele não está legal, mas o joelho não tem mais nada", explicou Luxemburgo. Uma preocupação para o treinador são os cartões amarelos. Nada menos que oito jogadores estão pendurados: Alex, Zinho, Maldonado, Márcio Nobre, Maurinho, Thiago, Márcio e Sandro. Outro problema para Luxemburgo: o calor de Campo Grande, local do jogo de domingo, contra o Vasco. "Vamos encontrar muita dificuldade. Jogo às três da tarde num local tão quente não é fácil. O campo não é nada bom, mas não adianta lamentar."