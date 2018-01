Cruzeiro só quer fugir da crise Para evitar que a crise se instale na Toca da Raposa, o Cruzeiro busca uma vitória neste domingo, contra o Juventude, às 18h10, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota em casa para a Ponte Preta (2 a 1), no último sábado, aumentou a pressão sobre a diretoria e o trabalho do técnico Levir Culpi, apontado pelos torcedores como o principal responsável pelos recentes insucessos da equipe - perda do título do Campeonato Mineiro e desclassificação na Copa do Brasil. "Vamos exigir dos jogadores uma vitória", disse o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella, num claro sinal de que os dirigentes não estão insensíveis à rejeição dos torcedores ao treinador. Para atender à exigência de Perrella, o Cruzeiro terá de conquistar os seus primeiros três pontos fora de casa neste Brasileiro. O time mineiro soma 11 pontos em sete partidas. Levir, como de costume, não anunciou a equipe que inicia o jogo, mas contará com um importante reforço: o lateral-direito Maurinho, que se recuperou de um estiramento na coxa esquerda.