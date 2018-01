Cruzeiro supera Atlético-PR na Arena O Cruzeiro saiu na frente pela disputa da Copa Sul-Minas. A equipe mineira venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, na primeira partida da decisão. Os gols saíram no segundo tempo com Edison aos 13, Fábio Júnior, aos 20 e Alex Mineiro aos 41 minutos. O Atlético assustou o goleiro Jefferson com chutes de Kléberson aos oito e Kleber aos 13 minutos. Aos 18, Kléberson acertou um chute no travessão, a bola bateu nas costas de Jefferson e não entrou. No final do primeiro tempo, o técnico Marco Aurélio foi expulso após invadir o gramado para reclamar da expulsão do meia Vander. O Atlético não aproveitou essa vantagem e perdeu o zagueiro Wellington Paulo aos 12 minutos, após cometer pênalti em Edílson. Ele mesmo cobrou e marcou o primeiro gol mineiro. Aos 20 minutos, Edílson invadiu a área e tocou para Fábio Júnior ampliar. A pressão atleticana aumentou e Alex Mineiro descontou aos 41, após cobrança de pênalti de Ricardinho em Ilan, que ainda perderia um gol ao 47 minutos. A segunda partida acontece domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O Cruzeiro pode perder por até um gol de diferença para ser bicampeão da Sul-Minas.