Cruzeiro tem desafio contra Emelec O Cruzeiro faz sua segunda partida pelo grupo 4 da Taça Libertadores das América, nesta terça-feira às 20h30, contra o Emelec, do Equador, buscando apagar o mau resultado com a derrota de 1 a 0 diante do Uberlândia, sábado, pelo Campeonato Mineiro, mesmo tendo jogado sem seis titulares. O time do técnico Luiz Felipe Scolari também busca mais três pontos na competição sul-americana, depois da estréia com vitória de 1 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Peru. Scolari exige dos atletas concentração máxima em campo, já que o Emelec, além de ter somado quatro pontos em dois jogos na Libertadores, tem cinco de seus atletas servindo à seleção equatoriana - a mesma que venceu o Brasil na semana passada, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. "Vamos enfrentar uma equipe chata, que tem jogadores de estatura elevada, marca muito e joga nos contragolpes, com dois atacantes velozes", disse. "Temos que encarar todos os compromissos, daqui em diante, como se fossem decisivos, porque só tem pedreira pela frente", acrescentou, lembrando que já na sexta-feira o Cruzeiro pega o Olímpia, no Paraguai. A equipe que enfrenta o Emelec estará composta praticamente pelo que Scolari tem de melhor. A exceção é o lateral argentino Sorín, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Sporting Cristal. Sérgio Manoel será improvisado na ala esquerda e, na direita, o também meia Cléber Monteiro foi escalado. Bosco, no gol, Luisão e Cris, na zaga, formam a defesa. Na intermediária, Ricardinho, que voltou com Cris da viagem da seleção ao Equador, forma a dupla de volantes com Marcus Vinícius. Jackson e Jorge Wagner fazem a armação e Geovanni e Oséas serão os atacantes.