Cruzeiro tem dificuldades, mas faz 3 a 0 no CSA e avança na Copa do Brasil

MACEIÓ - O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil 2013 com uma vitória sobre o CSA, por 3 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (Alagoas), na noite desta quarta-feira. Com este resultado, a equipe do técnico Marcelo Oliveira eliminou o jogo de volta e se classificou para enfrentar quem passar entre Resende-RJ e Caxias-RS. O time fluminense ganhou por 2 a 1 em casa, no jogo de ida.

O primeiro gol celeste em Maceió foi muito bonito. Dagoberto deu longo lançamento, desde o campo de defesa, encontrando Diego Souza no outro lado do campo. O meia dominou, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, logo aos 9 minutos.

O CSA era perigoso e só não empatou na primeira etapa porque Alex perdeu chance inacreditável na cara do goleiro. No começo da segunda etapa, Rodolfo arriscou de longe e carimbou o travessão de Fábio, que mal se mexeu.

O segundo gol veio pouco depois desse lance, quando Leandrinho vacilou e fez pênalti em Dagoberto. Este mesmo cobrou e fez. O CSA, precisando descontar, foi para o ataque e levou o terceiro num contra-ataque. Ricardo Goulart atravessou todo o campo de ataque com a bola, passou por dois marcadores, e chutou da entrada da área para anotar.