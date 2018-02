Cruzeiro tem jogo decisivo amanhã O Cruzeiro encara o clássico contra o América-MG, amanhã, às 16h, no Mineirão como uma verdadeira decisão. Se passar pelo Coelho, o time celeste pode garantir o título do Campeonato Mineiro, caso o Atlético-MG não vença o Social domingo. Restando três rodadas, o Cruzeiro é o líder isolado da competição, com 25 pontos, cinco a mais que o rival. O Galo é o único que ainda tem condições de tirar o título da Toca da Raposa. O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu fazer mistério e não definiu o esquema tático que irá adotar. Ele pode optar pela manutenção do 3-5-2 ou voltar ao 4-4-2. A formação com três zagueiros foi utilizada na vitória sobre o Guarani, no último sábado. Neste caso, o zagueiro Edu Dracena será mantido na defesa, ao lado de Luisão e Marcelo Batatais. Caso opte pelo tradicional 4-42, o técnico deverá escalar o volante Paulo Miranda, que se recuperou de um estiramento na coxa direita e vem de um longo tempo parado. Os dois esquemas foram testados no coletivo que Luxemburgo comandou na quinta-feira, na Toca da Raposa II. O treinador, por outro lado, já definiu as escalações do lateral Wendell e do atacante Deivid. Os dois sofreram lesões musculares no jogo contra o Guarani, mas já foram liberados pelo Departamento Médico do clube. Já sem chances de conquistar o título, o América quer aproveitar o clássico para somar pontos que lhe garantam ao final da competição uma vaga na Copa do Brasil de 2004. O time do técnico Wagner Oliveira está em quarto lugar, com 16 pontos.