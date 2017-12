Cruzeiro tem problemas para jogo no PR Depois de perder por 1 a 0 para o Deportivo Cáli, na Colômbia, em partida válida pelas oitavas-de-final da Taça Libertadores, o Cruzeiro parte em busca da reabilitação contra o Paraná, neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pinheirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do desgaste provocado pela maratona de jogos, por causa da disputa das duas competições, o técnico Paulo César Gusmão espera contar com força máxima para conquistar a vitória e chegar à liderança do nacional. A maior preocupação do treinador é com o lateral-direito Maicon, que levou uma pancada na canela na derrota diante dos colombianos. Mas os problemas no Cruzeiro não param por aí. O meia Wendell, acusando uma lesão na panturrilha, e o volante Augusto Recife, recuperando-se de uma forte gripe também são dúvidas. Já o armador Alex e o atacante Jussiê, ambos reclamando de dores musculares, devem jogar normalmente. Mas, caso Alex fique de fora, Márcio pode assumir a camisa 10, assim como Guilherme, recuperado de uma torção no tornozelo esquerdo, pode entrar no lugar de Jussiê. Apesar de contar com a recuperação de Jussiê, Gusmão já disse que sua intenção é utilizar Guilherme, pois ele passou os últimos 36 dias longe da bola e precisa readquirir ritmo de jogo. Tanto que, na derrota para o Deportivo, no segundo tempo, o treinador colocou Guilherme no lugar de Jussiê "Não voltei num momento bom para a equipe, pois perdemos o jogo. Mas o importante foi a minha volta. E a falta de ritmo é uma coisa natural que será resolvida somente com uma seqüência maior de jogos", explicou Guilherme. Mesmo com a série de problemas, Gusmão, está confiante na participação da equipe titular contra o time paranaense. "Apenas o Maicon terminou a partida contra o Deportivo reclamando de dores, mas parece que não é nada de mais grave. Então, vamos ver se todos estarão inteiros para montarmos uma equipe forte, que vá a Curitiba buscar a vitória e a liderança", afirmou o treinador. O campeão brasileiro está na quarta colocação, com 8 pontos e ainda não perdeu na competição. O vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mineira de Futebol (FMF), Eduardo Machado Costa, concedeu efeito suspensivo ao zagueiro Cris. Com isso, o jogador poderá ser escalado normalmente nas partidas do Cruzeiro até a data em que recurso dele for julgado, o que deverá acontecer, no máximo, em 30 dias. Cris foi julgado na terça-feira pelo envolvimento na briga após o clássico, em 18 de abril, que decidiu em favor do Cruzeiro o título mineiro. O zagueiro foi condenado a 270 dias (nove meses) de suspensão.