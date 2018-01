Cruzeiro tenta 7ª vitória consecutiva O Cruzeiro tenta a sétima vitória do ano, em sete jogos disputados, na partida contra o desconhecido Bandeirante, nesta quarta-feira à noite, no Serejão, em Taguatinga (DF), na estréia da equipe na Copa do Brasil. Embora sem poder contar com o zagueiro Cris e com o atacante Edílson, que integram a seleção brasileira em Riad, na Arábia Saudita, o técnico Marco Aurélio coloca o que tem de melhor em campo. Ele tem como único pensamento vencer o adversário, se possível, por dois ou mais gols de diferença, o que elimina a necessidade de um segundo confronto. "Respeitamos o adversário, mesmo sem ter muitas informações sobre ele, mas nossa intenção é vencer bem, o que nos dará tranqüilidade para seguir na competição." Líder isolado da Copa Sul-Minas, com 12 pontos, o Cruzeiro ainda não sentiu sequer o sabor de um empate este ano. Nos quatro jogos do torneio que reúne equipes de Minas e de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - no qual os mineiros buscam o segundo título - e nos dois amistosos realizados na pré-temporada, o time obteve rendimento de 100%. Para tentar estrear também com o pé direito em busca da quarta Copa do Brasil, Marco Aurélio utilizará três atacantes diante do aparentemente frágil Bandeirante - equipe oriunda da segunda divisão do Distrito Federal e cuja folha de pagamento é de cerca de R$ 40 mil mensais, ante R$ 2 milhões do Cruzeiro. Como Lúcio está machucado, Leonardo ganha nova chance na frente e substitui Edílson, formando o setor com Fábio Júnior e com o garoto Jussiê. Na defesa, Marcelo Batatais, ex-Mogi Mirim, entra na vaga de Cris, compondo a zaga com Luisão. Jefferson, no gol, Maicon e Sorín, nas laterais, e Recife, Ricardinho e Vander, no meio, completam a equipe.