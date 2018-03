Cruzeiro tenta abafar crise em Ipatinga Depois do turbilhão que assolou a Toca da Raposa nos últimos dias, o Cruzeiro tenta se reabilitar no Campeonato Mineiro e enfrenta nesta quarta-feira, às 20h30, o Social, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga. Só uma vitória pode aliviar o clima pesado no clube após a derrota por 5 a 3 no clássico contra o Atlético-MG, domingo. O campeão brasileiro está em sexto lugar na tabela de classificação, com 11 pontos, em oito jogos. Somente os quatro primeiros colocados passam para a próxima fase e disputam as semifinais da competição. O técnico Paulo César Gusmão, ex-auxiliar de Luxemburgo, que foi efetivado no cargo, não poderá contar com Edu Dracena. O zagueiro sente uma pubalgia e foi vetado pelo departamento médico. Ele será substituído por Marcelo Batatais. Em relação ao último jogo, ele decidiu escalar Wendell no meio-campo, sacando Sandro do time. O Social ocupa o décimo lugar na classificação do campeonato: disputou oito partidas e conquistou nove pontos. Em Nova Lima, Villa Nova e Uberaba completam a rodada, em jogo marcado também para as 20h30.