Cruzeiro tenta chegar à sua 6ª final O Cruzeiro tenta nesta quarta-feira chegar à sua sexta final da Copa do Brasil, com a difícil missão de reverter a vantagem do Paulista na decisiva partida do confronto pela semifinal da competição, às 21h45, no Estádio do Mineirão. No primeiro jogo, em Jundiaí (SP), o time mineiro foi derrotado por 3 a 1. Se vencer por 2 a 0, segue na competição, mas caso sofra um gol, precisará vencer por uma diferença de três gols. No início da semana, o técnico Levir Culpi obrigou os atletas a treinarem cobranças de pênalti, no caso de repetição do placar da primeira partida. "Vamos jogar em casa, com o apoio do torcedor. Sabemos da nossa responsabilidade e temos que garantir essa vaga. Já estamos concentrados e temos que impor um ritmo forte desde o início", receitou o atacante Fred, artilheiro da Copa do Brasil, com 12 gols. "A gente vai ter muito trabalho. A equipe deles virá bem fechada". A confiança celeste está apoiada também em números. O time possui uma média superior a cinco gols nas partidas que disputou no Mineirão pela Copa do Brasil. Em três jogos, marcou 16 vezes e não sofreu nenhum. "Espero que a gente consiga fazer dois e que a bola não passe. Isso já vai ser suficiente", comentou o goleiro Fábio. Recordista de títulos ao lado do Grêmio, com quatro conquistas - 1993, 1996, 2000 e 2003 -, o Cruzeiro nunca foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil. Nas cinco vezes que chegou a essa fase, passou à final em todas e perdeu apenas o título de 1998 para o Palmeiras. "É o jogo mais importante do ano para nós", resumiu o meio-campista Kelly. DESFALQUES - Sempre adepto do mistério, Levir recorreu a treinos secretos durante a semana, impedindo o acesso da imprensa. O treinador tem dois importantes desfalques para a partida. O lateral-direito Maurinho sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e será substituído por Ruy. Já o volante Maldonado está servindo à seleção do Chile que disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo. Fábio Santos, que seria seu reserva imediato, voltou a reclamar no treinamento desta terça-feira de dores no joelho direito e dificilmente joga. Com isso, Martinez deverá ser o titular.