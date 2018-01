Cruzeiro tenta estragar plano do Corinthians de alcançar o G6

Resta ao Cruzeiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, atrapalhar as pretensões do Corinthians, que ainda sonha ir à Copa Libertadores. No encontro deste domingo, às 17 horas, no Mineirão, o time paulista é o único que ainda vislumbra algo no derradeiro duelo da temporada.

A equipe mineira lutou durante a competição para se livrar do rebaixamento e conseguiu sem grande sofrimento. No entanto, não conseguiu uma boa sequência de resultados e estacionou na parte intermediária da tabela. Atualmente, ocupa o 13º lugar com 48 pontos, a seis de distância do grupo da degola.

Do outro lado, o Corinthians está em sétimo lugar com 55 pontos, um a menos do que o Atlético-PR e o Botafogo, quinto e sexto colocados, respectivamente. Os três brigam pelas duas vagas restantes no torneio continental.

Sem motivos para fazer mistério, o técnico Mano Menezes confirmou a escalação do Cruzeiro. A principal novidade está no setor ofensivo. O treinador optou por usar Robinho, Alisson e Rafael Sobis no setor ofensivo e deixou Willian na reserva. Ábila, que poderia ser mais uma opção, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.