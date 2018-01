Cruzeiro tenta fechar com Vampeta O Cruzeiro espera definir até amanhã a contratação do volante Vampeta, cujo empréstimo ao Corinthians acabou em 2002. O diretor de futebol do clube mineiro, Eduardo Maluf, disse que deverá se reunir ainda nesta segunda-feira com o procurador do jogador, Reinaldo Pitta. O Cruzeiro quer chegar a um acordo primeiro com Vampeta e depois acertar com o Flamengo, que é dono dos direitos federativos do pentacampeão mundial. Reinaldo Pitta e Eduardo Maluf já tiveram um primeiro encontro no último sábado. "Se acertar os valores que a gente começou a conversar e o Vampeta falar que está OK, eu acredito que entre o Cruzeiro e o Flamengo vai existir facilidade porque eles têm interesse em um jogador do nosso grupo", afirmou o diretor cruzeirense. Os atletas que podem ser incluídos no negócio com o clube carioca são o meia Jorge Wagner e os atacantes Marcelo Ramos e Joãozinho. "Se acertarmos com o procurador dele (Vampeta) vou para o Rio e acertamos com o Flamengo rapidinho", garantiu Eduardo Maluf. O Cruzeiro espera ainda anunciar esta semana outros reforços para a temporada de 2003. O zagueiro Tiago chegou a um acordo com a diretoria e renovou nesta segunda-feira o seu contrato por mais um ano.