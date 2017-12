Cruzeiro tenta ficar entre os quatro O Cruzeiro tenta nesta quarta-feira, diante do Botafogo, às 21h45, no Mineirão, alcançar o grupo dos quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Para isso, o time celeste enfrentará um concorrente direto. O time mineiro está em nono lugar na tabela de classificação, com 30 pontos ganhos, um a menos que a equipe carioca, que ocupa o quarto lugar. O técnico Paulo César Gusmão poderá contar com o goleador Fred. A dúvida de PC Gusmão é se o volante chileno Maldonado terá condições de atuar. Ele sente dores no tornozelo esquerdo e poderá ser substituído por Diogo. Na zaga, Irineu entra no lugar de Marcelo Batatais, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita.