Cruzeiro tenta ganhar a 1.ª no Anacleto O Cruzeiro enfrenta o São Caetano neste sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, tentando quebrar o jejum de nunca ter vencido o time paulista no ABC. Em três jogos disputados em São Caetano do Sul, a equipe mineira coleciona duas derrotas e um empate. Após 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, o time celeste soma 33 pontos, em sexto lugar na tabela de classificação. Se vencer o adversário deste sábado, o Cruzeiro poderá terminar o turno entre os quatro primeiros colocados da competição. O jogo marca o reencontro da equipe mineira com o técnico Levir Culpi, que foi dispensado da Toca da Raposa no início do mês passado e assumiu o São Caetano. Para tentar se reabilitar da derrota em casa para o Paraná, na última rodada, o treinador do Cruzeiro, Paulo César Gusmão, contará com o retorno de seis titulares que foram poupados no meio da semana, na vitória sobre o Juventude, pela Copa Sul-Americana. Voltam ao time o goleiro Fábio, o lateral Maurinho, os meio-campistas Maldonado e Kelly e os atacantes Adriano e Fred. O artilheiro celeste disse que retorna ao time descansado e comentou o reencontro com o antigo comandante. "Ele sabe das características dos jogadores do Cruzeiro, trabalhou conosco e o respeito bastante. Mas agora somos adversários", afirmou Fred.