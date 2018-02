Cruzeiro tenta manter a liderança do Campeonato Mineiro Cruzeiro e Tupi abrem neste sábado, às 16 horas, no Mineirão, a oitava rodada do Campeonato Mineiro. O time cruzeirense tenta manter a liderança e se recuperar da derrota para Ipatinga (3 a 1), na rodada passada. E o adversário luta para se manter na zona de classificação para as semifinais. Atualmente, o Cruzeiro soma 13 pontos, apenas dois a mais do que o Tupi, que está na quarta colocação. Assim, se conseguir vencer no Mineirão, o time de Juiz de Fora pode assumir a liderança provisória do Campeonato Mineiro. A boa notícia para a torcida do Cruzeiro foi o anúncio da contratação de mais um reforço. O clube confirmou nesta sexta-feira o acerto com o atacante Marcelo Moreno, de 19 anos. Ele estava no Vitória e já teve passagens pelas seleções brasileiras de base - apesar de ter nascido na Bolívia, o jovem jogador também tem nacionalidade brasileira. Mas o dia também foi de má notícia para a torcida cruzeirense e para o técnico Paulo Autuori. Geovanni, que vinha sendo escalado como atacante ao lado de Araújo, se queixou de fadiga muscular no músculo adutor da coxa direita e foi poupado do jogo deste sábado. Com isso, o atacante Rômulo, que vem sendo criticado pela torcida, poderá ganhar nova chance no time titular. Ele, porém, disputa a posição com Nenê. Outra dúvida de Autuori é no meio-de-campo, entre Fellype Gabriel e Maicosuel. Enquanto isso, o zagueiro Luizão e o volante Léo Silva ocuparão as vagas de André Luis e Ricardinho, ambos suspensos. E o retorno de Fábio Santos foi confirmado. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão e ficou de fora do empate sem gols com a Portuguesa, na última quarta-feira, em São Paulo, pela Copa do Brasil. Já o Tupi, do técnico Zé Luís, quer manter a performance diante dos times da capital neste Campeonato Mineiro. Afinal, derrotou Atlético-MG e América, ambos pelo mesmo placar: 2 a 0. Os outros cinco jogos da rodada acontecem no domingo: Atlético-MG x América, Democrata-SL x Guarani, Villa Nova x Caldense, Ipatinga x Rio Branco e Democrata-GV x Ituiutaba.