Cruzeiro tenta manter invencibilidade O Cruzeiro tenta nesta quarta-feira à noite, contra o Londrina, no Paraná, pela Copa do Brasil, manter uma série invicta que já dura 10 jogos desde o início do ano, incluindo dois amistosos realizados ainda durante a pré-temporada. Líder isolado da Copa Sul-Minas, com 17 pontos obtidos em cinco vitórias e dois empates, o time do técnico Marco Aurélio busca também ganhar do adversário, se possível, por dois ou mais gols de diferença, o que lhe garantiria antecipadamente a vaga na próxima fase da competição nacional. O treinador do Cruzeiro terá equipe praticamente completa à disposição, já que o meia Vander, que estava contundido e não atuou no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, sábado, pela Sul-Minas, está recuperado. A única ausência é a do atacante Jussiê, que deixou o clássico mineiro com suspeita de contratatura muscular e sequer viajou para o Paraná. O substituto deve ser o lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que entra para reforçar a marcação no meio-campo e, assim, liberar Sorín para atacar. Cruzeiro e Londrina não se enfrentam desde 1976, quando o time mineiro, ainda com craques como Tostão e Dirceu Lopes, venceu os paranaenses por 1 a 0, no Mineirão, pela extinta Copa Brasil. Os dois clubes já jogaram oito vezes, sendo que o Cruzeiro acumulou quatro vitórias, contra duas do Londrina e dois empates. A maior goleada é do time de Belo Horizonte: 4 a 2 sobre o adversário, em 1970.