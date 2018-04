Cruzeiro tenta manter série invicta contra o Vitória

Adilson não poderá contar com três importantes titulares: os volantes Marquinhos Paraná e Elicarlos, que receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Botafogo, e o atacante Kléber, com dores no púbis. O goleiro Fábio voltou a sentir dores no abdômen e era dúvida. Caso não reúna condições, Andrey será o seu substituto.

Por outro lado, o treinador terá o reforço do atacante Wellington Paulista, recuperado de dores no pé direito, e do zagueiro Gil, que cumpriu suspensão na última rodada. Com isso, o ataque celeste deverá ser formado pela dupla Wellington Paulista e Thiago Ribeiro.

O próprio Adilson admitiu que o time não se adaptou à formação com dois jogadores velozes na frente, se referindo ao ataque formado por Guerrón e Thiago Ribeiro. Na zaga, Gil deverá atuar ao lado de Leonardo Silva, que enfrenta pela primeira vez o ex-clube.