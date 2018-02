Cruzeiro tenta o título contra URT Após viver uma semana conturbada, o Cruzeiro enfrenta neste domingo a URT, às 16 horas, no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela penúltima rodada do Campeonato Mineiro. Líder isolado do Estadual, com 26 pontos, três a mais que o rival Atlético-MG, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo busca mais uma vitória que poderá lhe assegurar, antecipadamente, o título. O Atlético é o único clube da competição que ainda pode evitar que a taça vá para a Toca da Raposa II. A URT ocupa a 11ª colocação, com oito pontos ganhos. Apesar de depender apenas de seus próprios esforços para conquistar o título, o Cruzeiro viveu dias tumultuados. Luxemburgo e o atacante Aristizábal se desentenderam e bateram boca durante o coletivo da última quarta-feira. O colombiano acabou sacado do treinamento. No dia seguinte, a paz entre treinador e jogador foi selada, mas a notícia da grave contusão do zagueiro Marcelo Batatais baixou o astral na Toca. Batatais sofreu uma torção e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará afastado dos gramados por cerca de oito meses. Outro titular do time, o goleiro Gomes, viveu momentos de apreensão. O irmão mais velho do jogador, Antônio Gomes da Silva que é policial militar, recebeu um tiro no braço em uma ação policial e teve de se submeter a uma cirurgia. O episódio deixou o goleiro bastante abalado. Como vem utilizando o esquema 3-5-2, a contusão de Batatais obrigou o técnico cruzeirense a escalar o zagueiro Thiago ao lado de Luisão e Edu Dracena. O atacante Deivid, que sentia dores na coxa, participou normalmente do treinamento da última sexta-feira e confirmou sua escalação. Ele formará dupla com Aristizábal. Outros quatro jogos completam a rodada deste domingo: em Belo Horizonte, o América-MG recebe o Rio Branco, no Estádio Independência; em Juiz de Fora, o Tupi encara o Social; a Caldense enfrenta o Villa Nova, em Poços de Caldas, e o Ipatinga recebe o Guarani, no Vale do Aço mineiro.