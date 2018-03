Cruzeiro tenta quebrar tabu em Goiânia O Cruzeiro, que enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Serra Dourada, pela partida de ida da Copa do Brasil, terá de derrubar um tabu de 29 anos sem vencer o adversário em Goiânia caso queira largar na frente no confronto válido pelas semifinais da competição. A equipe mineira nunca venceu o Goiás no palco do jogo desta quarta. O técnico Vanderlei Luxemburgo, contudo, procurou minimizar o longo tempo que separa a partida desta quarta-feira da última vitória cruzeirense na casa do adversário - no dia 20 de abril de 1974, quando o time mineiro venceu por 1 a 0. Luxemburgo disse estar mais preocupado em afastar qualquer idéia de facilidade no Serra Dourada, já que o Goiás ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro e recentemente foi goleado por 4 a 1 pelo Cruzeiro, no Mineirão, pela quinta rodada da competição nacional. "Todos sabem que será um jogo extremamente difícil", salientou. O técnico não terá o volante Augusto Recife, suspenso. Márcio deverá ser o substituto, já que os volantes Felipe Melo e Maldonado e o meia Zinho não podem jogar a Copa do Brasil pelo time mineiro. O meio-campista Sandro ainda sente dores musculares na panturrilha direita, mas faz tratamento até a hora do jogo. "Extrato de tomate" - Para garantir uma vaga na decisão da competição e manter a liderança isolada no Brasileiro, Luxemburgo decidiu intensificar a concentração do grupo cruzeirense, que embarcou no final da tarde da última segunda-feira para Goiânia, onde fica até a quinta-feira, quando embarca para Salvador. Na capital baiana, o grupo celeste se prepara para a partida contra o Vitória, no domingo, pelo Brasileirão. Já na segunda-feira, em Belo Horizonte, os cruzeirenses iniciam a concentração para a partida de volta contra o Goiás, na quarta-feira. "A gente anda mais concentrado do que extrato de tomate, mas no final vale a pena", brincou o treinador.