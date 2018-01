Cruzeiro tenta se concentrar no Sergipe Com 100% de aproveitamento na temporada, o Cruzeiro sabe que precisa manter a concentração para a partida contra o Sergipe, nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão, pela Copa do Brasil. O problema é que no domingo acontece o clássico contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro necessita apenas de um empate para passar à próxima fase da Copa do Brasil - na partida de ida, o time mineiro venceu por 1 a 0, em Aracaju. "Não dá para vacilar. Não adianta pensar no Atlético antes. Precisamos é estar concentrados primeiramente no Sergipe. Só viveremos o clássico a partir de quinta", enfatizou o técnico Levir Culpi. O treinador não definiu o time que começa jogando. Ele poderá fazer alterações nos três setores da equipe. Na defesa, Régis está cotado para entrar no lugar do titular Marcelo Batatais, que no último jogo do Campeonato Mineiro recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar no clássico de domingo contra o Atlético. Com isso, Levir poderá testar uma nova dupla de defesa, com Régis e Edu Dracena. Outra possível mudança é a entrada de Kelly no meio-campo. Marabá e Adriano também disputam a vaga. No ataque, Jean corre o risco de perder para Michel o lugar ao lado de Fred.