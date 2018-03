Cruzeiro terá 2 desfalques em Salvador O zagueiro Irineu, de 20 anos, será a novidade na equipe do Cruzeiro, que tenta manter a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Vitória, neste domingo, às 18h, no estádio Barradão, em Salvador, pela décima rodada da competição. O jovem jogador foi a opção do técnico Vanderlei Luxemburgo para a vaga de Edu Dracena, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Luxemburgo confirmou a escalação de Irineu na última sexta-feira, após um treinamento no CT do Bahia. O treinador encara a partida no Barradão como uma prova de fogo para a equipe cruzeirense, que joga embalada pela vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, na quarta-feira passada, no Serrada Dourada, pelas semifinais da Copa do Brasil. O meio-campista Sandro é outro desfalque. Ele foi vetado pelo departamento médico na sexta-feira pela manhã, depois de realizar um exame de ultrassonografia na perna direita, que constatou uma contratura muscular. Apesar da ausência de Dracena e de Sandro, Luxemburgo poderá contar com a volta do volante Recife - que estava suspenso - e dos meio-campistas Maldonado, Felipe Melo e Zinho, que não estão inscritos na Copa do Brasil.