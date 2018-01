Cruzeiro terá 2 desfalques no Paraná O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, não poderá contar com dois jogadores importantes na partida de quarta-feira, em Curitiba, contra o Paraná Clube, na qual o time mineiro precisa de apenas um ponto para garantir classificação às semifinais da Copa Sul-Minas. O lateral argentino Sorín, com um entorse no tornozelo, e o atacante Müller, que tem uma inflamação em um dos dedos do pé, sequer foram relacionados para viajar à capital paranaense. Apesar das mudanças necessárias, Scolari não acredita que a equipe, que goleou o América por 4 a 1, sábado, pelo Campeonato Mineiro, mude a sua forma de atuar. "A resposta de todo o grupo, nos jogos, tem sido satisfatória e isso nos deixa tranqüilos para escalar", afirmou o treinador, que tem feito um revezamento entre os jogadores nas duas competições que o Cruzeiro está disputando. O substituto de Sorín deve ser o meia Sérgio Manoel, que jogaria improvisado na posição. Para a vaga de Müller, Geovanni deve ser o escolhido, formando o ataque com Marcelo Ramos. Nesta terça-feira, o Cruzeiro acertou o empréstimo do lateral-direito Rodrigo para o Sport, até o meio do ano. O jogador segue para Recife como parte do acordo de compra do passe do goleiro Bosco, feita em janeiro pelos mineiros.