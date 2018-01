Cruzeiro terá a estréia de Alecsandro Na tentativa de interromper a sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, com novidades no gol e no ataque. O goleiro Fábio, contundido, dará lugar ao reserva Artur. Mas a principal atração do time mineiro será mesmo o atacante Alecsandro, que fará sua estréia. Apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Cruzeiro, para tentar suprir a carência de um goleador desde a venda de Fred para o Lyon, da França, o jogador de 24 anos veio do Vitória, depois de disputar a Série B do Brasileiro. No treino, ele foi testado entre os titulares e já garantiu presença no jogo - o clube também agiu rápido na CBF e regularizou sua inscrição. A queda do Cruzeiro no Brasileiro teve início justamente após a venda de Fred. Mas o novo atacante do time não quer comparações. "Quero deixar claro que não chego para substituir o Fred, venho para fazer o meu trabalho. Vim com a função de fazer gols e espero que já na primeira partida eu possa ter sucesso. Estou vivendo o melhor momento na carreira", disse Alecsandro. O estreante irá substituir Adriano Louzada, vetado pelo departamento médico devido a uma tendinite. E formará dupla com o jovem Diego, que entra no lugar de Adriano, suspenso. Enquanto isso, o técnico PC Gusmão escolheu Diogo como substituto do volante Fábio Santos, expulso na última partida, contra o Palmeiras. A série de quatro derrotas consecutivas no campeonato já levou a diretoria do Cruzeiro a falar em risco de rebaixamento. "No futebol brasileiro, a gente não pode brincar", alertou o presidente do clube, Alvimar de Oliveira Costa. Atualmente, o time mineiro ocupa a 11ª colocação, com 37 pontos. Incluindo a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro amarga seis derrotas consecutivas, algo inédito na sua história.