Cruzeiro terá a estréia de Neném A estréia do lateral-direito Neném, contratado por empréstimo ao Palmeiras, é a grande novidade do Cruzeiro amanhã (05) à tarde, no Mineirão, contra o Ipatinga, na abertura do returno dos quadrangulares semifinais do Campeonato Mineiro. Neném chegou à Toca da Raposa junto com o atacante Edmilson, também do Palmeiras, e passou por um rigoroso trabalho de recuperação física antes de ser integrado ao grupo. Com ele, o técnico Luiz Felipe Scolari espera solucionar de vez o problema do time naquela posição. "Vamos esperar que ele se adapte bem", disse o treinador. Nos últimos meses, Scolari testou na direita por diversas vezes dois laterais autênticos - Luisinho Netto, ex-Atlético-PR, e o garoto Maicon - e dois meias improvisados - Cléber Monteiro e Jackson. Mas não ficou satisfeito com os resultados e deposita todas as suas fichas no palmeirense, com quem já trabalhou. O Cruzeiro precisa vencer o Ipatinga para confirmar a liderança do grupo B dos quadrangulares - dividida com o América - e manter as chances de chegar à final do Estadual, que será disputada com o vencedor do grupo A. Para isso, Scolari escala o que tem de melhor, com as voltas do goleiro Bosco, do meia Ricardinho e do atacante Oséas, que não atuaram na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, no meio da semana, em Belo Horizonte, pela Libertadores. Depois do jogo pelo Mineiro, o time, que encerrou a primeira fase do sul-americano como campeão invicto do grupo 4, já entra em concentração para pegar o El Nacional, em Quito, no Equador, terça-feira, pelas oitavas-de-final da competição.