Cruzeiro terá a volta de 3 titulares Após a derrota em casa para o Juventude, no último domingo, o Cruzeiro encara nesta quarta-feira outro time gaúcho. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Internacional, às 21h40, no estádio Beira Rio, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o time mineiro permaneça na liderança da competição, com 76 pontos, nove a mais que o Santos, que é o segundo colocado, na Toca da Raposa a partida desta quarta-feira ganhou um caráter de reabilitação. "Nosso grupo sabia que ia ser difícil manter uma seqüência só de vitórias num campeonato tão disputado. Perder em casa nessas circunstâncias não era aquilo que a gente esperava nesse momento, mas vamos levantar a cabeça e tentar conseguir fora de casa a reabilitação", afirmou o zagueiro Thiago, que irá substituir Edu Dracena. O titular foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a uma pena de cinco jogos de suspensão pela cotovelada no atacante do Atlético-MG, Alex Alves. Para o meia Zinho, Cruzeiro e Inter farão o "jogo da rodada". "Todo mundo vai estar atento, porque quem não é cruzeirense vai estar torcendo contra o Cruzeiro para o campeonato ganhar emoção e nós cruzeirenses vamos brigar e muito para manter a liderança e a vantagem", explicou. Para a partida desta quarta-feira, Luxemburgo poderá contar com a volta de três titulares: o atacante Aristizábal, que se recuperou de uma entorse no joelho direito, além do zagueiro Cris e do volante Maldonado, que cumpriram suspensão automática no último jogo. A dúvida do treinador está no meio-campo, entre Zinho e Wendell.