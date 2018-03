Cruzeiro terá Alessandro no ataque Sem Luiz Felipe Scolari, suspenso, mas com o seu auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa, no banco de reservas, o time do Cruzeiro terá duas novidades no jogo desta quarta-feira contra o Palmeiras, às 21h40, no Mineirão, pelas quartas-de-final da Libertadores. O atacante Alessandro entra no lugar de Geovanni, expulso no empate de 3 a 3 no primeiro jogo, e o meia Jorge Wagner ganhou a posição de Jackson no meio-de-campo. Apesar dessas alterações no time titular, a principal mudança do Cruzeiro será mesmo no banco de reservas. Como foi suspenso por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por ter sido expulso de campo num jogo em fevereiro pelo árbitro Carlos Eugenio Simon, que também apitará a partida desta quarta-feira, Scolari acompanhará o time de uma cabine de imprensa do Mineirão. Quem comandará o time no campo será Murtosa, amigo e auxiliar do treinador desde os tempos de Grêmio. Murtosa, inclusive, foi o grande responsável pela classificação do Palmeiras para a disputa desta Libertadores. No ano passado, quando Scolari já havia deixado o Parque Antártica e assinado com o Cruzeiro, o seu auxiliar-técnico dirigiu a equipe paulista na conquista da Copa dos Campeões, o que garantiu a vaga na competição sul-americana. "Espero ter a mesma felicidade de outras ocasiões em que assumi essa posição", disse Murtosa. Scolari dá todo o aval para Murtosa. "Ele é muito mais tranqüilo que eu e é disso que o time precisa em um jogo decisivo como este, inclusive para não comprometer a arbitragem", afirmou o treinador, que observará o comportamento dos atletas da cabine e passará determinações ao auxiliar por telefone. "Todas as vezes que tomou meu lugar, a equipe venceu", completou. Scolari insistiu nesta terça-feira que não vê problema algum na escalação do gaúcho Carlos Eugênio Simon para apitar o 58º confronto da história entre Cruzeiro e Palmeiras - 22 vitórias dos paulistas, 19 dos mineiros e 16 empates. Além das brigas constantes entre ambos, desde 1994, Simon foi o juiz que expulsou Scolari de campo no jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG, em fevereiro, pela Copa Sul-Minas, o que gerou o processo no qual o treinador recebeu pena de 30 dias de suspensão. Simon também mantém ação por perdas e danos contra o técnico na Justiça comum, no Rio, alegando ter sofrido ataques à sua honra em um jogo das semifinais da Copa João Havelange, no final do ano passado. "Enviei carta à CBF, endereçada ao Marco Antônio Teixeira e ao Armando Marques, declarando que não existe e não mais existirá qualquer restrição à arbitragem do Simon em jogos do Cruzeiro ou de outra equipe que eu venha a dirigir", revelou Scolari.