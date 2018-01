Cruzeiro terá Alex, mas Aristizábal é dúvida O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu a escalação do atacante colombiano Aristizábal na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Atlético-PR, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a principal dúvida do treinador do Cruzeiro, que já avisou que não deverá deixar o meia Alex de fora. O camisa 10 cruzeirense, que estava na seleção brasileira, se juntou ao grupo em Foz do Iguaçu, na quinta-feira, participou do treinamento e garantiu presença na partida. Luxemburgo espera definir a escalação de Aristizábal após uma conversa com o jogador, que também servia à seleção de seu país e se apresentou apenas nesta sexta-feira ao Cruzeiro. Embora não tenha entrado no jogo contra o Brasil, ele atuou como titular da Colômbia na goleada de 4 a 0 sofrida para a Bolívia, em La Paz. Nesta sexta, Aristizábal participou normalmente do treino recreativo realizado em Foz do Iguaçu e disse que está à disposição do técnico. "Eu venho participando dos treinos sem problema nenhum, então vou participar do jogo se ele (Luxemburgo) quiser", disse o colombiano. Caso opte por poupar o colombiano, o treinador deverá promover a entrada do cearense Mota. Outra dúvida de Luxemburgo está no meio-campo, entre Zinho e Wendell. Abandono - Aristizábal reafirmou nesta sexta sua disposição de não atuar mais pela seleção colombiana, decisão que havia anunciado após a derrota por 2 a 1 para o Brasil, no último domingo. "Eu já tinha um pouco de desgaste na seleção, muito tempo, muita coisa. Decidi junto com a minha família também, porque eles queriam também que eu saísse da seleção logo", explicou. O atacante, porém, deu a entender de que não se trata de uma decisão definitiva. "Claro que a gente como ser humano, na vida, não sabe o que vai acontecer no futuro, mas no momento é a minha decisão", revelou Aristizábal. Ele negou que estivesse magoado com o técnico Francisco Maturana. "Eu não estou magoado com ele, até porque temos uma boa amizade. É uma coisa mais pessoal, decidi junto com a minha família também. Mágoas não tenho da seleção porque dei o melhor de mim e fiz muita coisa boa."