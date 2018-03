Cruzeiro terá duas alterações Priorizando o aprimoramento tático do Cruzeiro, o técnico Marco Aurélio fez duas mudanças nesta sexta-feira à tarde durante o treino da equipe mineira no campo do América-RN, em Parnamirim. Ele sacou o volante Augusto Recife e o atacante Joãozinho e escalou, respectivamente, Fernando Miguel e Lucas para as vagas. Fernando Miguel se recupera de uma pancada na panturilha, mas não preocupa a comissão técnica cruzeirense. As modificações não são definitivas, segundo o técnico. Ele insistiu no esquema com três zagueiros: Luizão, Cris e Marcelo Batatais. "Cruzeiro e São Paulo devem fazer um grande jogo, pois as duas equipes têm no toque de bola sua característica mais marcante", acredita Marco Aurélio. Os titulares até o momento são: Jefferson; Luizão, Cris e Marcelo Batatais; Maicon, Fernando Miguel, Ricardinho, Jorge Wagner e Leandro; Lucas e Jussier.