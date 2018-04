Cruzeiro terá estreia do lateral Gilberto contra Santos Mais de uma década depois de atuar pela última vez com a camisa celeste no Mineirão, Gilberto deverá ser a principal novidade do time do Cruzeiro que recebe neste domingo o Santos, às 18h30, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral poderá ser escalado como armador na posição de Wagner, negociado com o Lokomotiv Moscou, da Rússia.