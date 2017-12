Cruzeiro terá força máxima contra Vasco O líder absoluto Cruzeiro, com 85 pontos - seis de vantagem sobre o segundo colocado, o Santos -, terá força máxima para a partida deste domingo, contra o Vasco, às 15h (horário local), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem problemas para escalar o time, o técnico Wanderley Luxemburgo ainda conta com a motivação do armador Alex, que já começou a contagem regressiva para a conquista do inédito título de campeão brasileiro pelo time mineiro. A única dúvida de Luxemburgo para a partida está no ataque. O treinador não definiu se confirma a volta do colombiano Aristizábal, que se recuperou de uma amigdalite e de uma torção no joelho direito, mas que se recente de uma melhor condição física, ou se mantém o atacante Márcio Nobre, que nasceu em Jataí, no interior do estado sul mato-grossense. O outro titular é o cearense Mota. "Usei o Ari no segundo tempo da partida contra o Grêmio. Ele esteve bem, mas continua sem ritmo. O problema no joelho foi superado. O importante agora é continuar trabalhando sua condição física", explicou Luxemburgo. Pelos cálculos do treinador, mais duas vitórias dão o título ao Cruzeiro. Por isso, Luxemburgo espera que o time aproveite o fato de jogar em um campo neutro, já que o Vasco perdeu o mando de jogo e levou a partida para Campo Grande. "Sabemos que vamos encontrar dificuldades. Jogo às três horas da tarde, num local quente e num campo ruim. Mas estamos preparados para ir lá e jogar. O importante é que vamos jogar contra o Vasco em um campo neutro e, por isso, espero que o Cruzeiro vença, para manter sua regularidade na busca pelo título", afirmou o técnico. Convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para fazer parte do grupo da seleção brasileira que faz duas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha - contra o Peru, no dia 16, em Lima, e diante do Uruguai, no dia 19, em Curitiba -, o meia Alex, destaque do Cruzeiro neste Brasileiro, voltou a viver um bom momento na competição. Na vitória sobre o Grêmio, no meio de semana, o jogador acabou com um jejum de gols que já durava quase dois meses. Apesar de ter sido bastante marcado pelos adversários, Alex foi o autor do segundo gol da vitória do Cruzeiro, além de ter cobrado a falta que originou o primeiro gol da equipe mineira. O gol, conforme Alex, serviu para comemorar duas conquistas ao mesmo tempo. "Além de ter voltado a marcar, depois de nove jogos, voltei a ser chamado para fazer parte do grupo da seleção. É sinal de que as coisas estão acontecendo como eu me programei, quando renovei com o Cruzeiro", explicou o jogador, que manteve-se na artilharia cruzeirense na temporada 2003, com 30 gols em partidas oficiais. "Tenho uma média na carreira que é de um gol a cada três jogos. Se passar a marcar menos que isso é preocupante. Mas estou dentro dessa média, até acima, e isso me deixa tranqüilo", lembrou. Depois de passar um período ruim, provocado por desentendimentos com a diretoria do Parma, da Itália, que o levou aos tribunais italianos, em 2001, Alex voltou a mostrar o bom futebol neste Brasileiro, apresentado nos tempos de Coritiba e Palmeiras. "Agora, minha idéia é recuperar meu espaço na seleção brasileira. Por isso, vou continuar trabalhando para chegar lá e fazer o que sempre fiz, me enquadrar no trabalho da comissão técnica, que eu já conheço bem, e ajudar da melhor forma possível", disse o jogador, afirmando que está em contagem regressiva para o título do Brasileiro. "Só nos restam duas vitórias. Se fizermos nossa parte, o título não escapará."