Cruzeiro terá o retorno de Ceará para tentar a primeira vitória no Brasileirão

"Após 50 dias afastados de jogos oficiais, tenho a oportunidade de retornar neste momento que o Cruzeiro necessita dos seus primeiros pontos no Brasileiro e a responsabilidade é sempre boa e bem-vinda. Vamos tentar conquistar a primeira vitória, juntamente com os atletas que estarão em campo", disse o lateral.

Fora dos gramados por um longo período, Ceará sempre esteve ao lado de todo elenco profissional da equipe. O jogador, um dos mais experientes do elenco, tem levado sempre um incentivo para os companheiros em cada partida, mas dessa vez a ajuda virá dentro de campo.

"Nós atletas devemos saber que o futebol não se resume somente ao que acontece dentro de campo. Futebol é abrangente e é necessário que cada um contribua da melhor maneira possível. Tenho percebido que às vezes uma palavra de encorajamento e de incentivo também é importante para que o profissional possa exercer o seu trabalho", afirmou o jogador. "Então, tenho procurado fazer essa função dentro do vestiário, já que eu e o Fábio somos os jogadores mais experientes do elenco do Cruzeiro. Tentamos, assim, colaborar da melhor maneira possível", completou o atleta.