Cruzeiro terá reforços contra o Inter Contando com o reforço de três jogadores que estavam na Seleção Brasileira, mas sem a presença do treinador Vanderlei Luxemburgo no túnel, o Cruzeiro tenta neste domingo, diante do Internacional, isolar-se ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. A ponta da tabela de classificação está em jogo na partida, válida pela 15ª rodada e marcada para as 18h, no Mineirão. O Cruzeiro lidera a competição com 28 pontos, dois a mais que o Colorado, que está em segundo lugar. A prematura desclassificação do time de Carlos Alberto Parreira, na França, proporcionou a Luxemburgo o reforço do meia Alex, do zagueiro Edu Dracena e do lateral-direito Maurinho. Mas o técnico recebeu uma punição de 30 dias do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelas críticas que fez à atuação do árbitro Carlos Eugênio Simon, após a primeira partida da final da Copa do Brasil e terá de comandar a equipe de uma cabine do estádio. O time será dirigido da beira do gramado pelo auxiliar-técnico Paulo César Gusmão. Luxemburgo deverá optar por Luisão e Edu Dracena para a dupla de zaga, voltando ao tradicional esquema 4-4-2. O atacante Aristizábal, que continuava servindo a seleção colombiana na Copa das Confederações, desfalca a equipe e Mota permanece no ataque, ao lado de Deivid.