Cruzeiro terá time reserva no Mineirão Priorizando a disputa da Libertadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu escalar uma equipe reserva para a partida deste, às 16 horas, pelo Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro recebe no Mineirão o Rio Branco, de Andradas, lanterna da competição. A equipe celeste não repete no Estadual a boa campanha no torneio sul-americano, onde é líder isolado do Grupo 3 e na próxima terça-feira enfrenta os mexicanos do Santos Laguna, em Belo Horizonte. O atual campeão brasileiro ocupa apenas o 11º lugar no Mineiro, na zona de rebaixamento e longe dos primeiros colocados. Em quatro jogos, somou somente quatro pontos. Na última posição da tabela, o Rio Branco disputou cinco partidas, contabilizando quatro derrotas e um empate e apenas um ponto ganho. Luxemburgo, contudo, relacionou para o banco de reservas os titulares Cris, Maldonado, Alex, Guilherme e Rivaldo, que podem entrar no decorrer da partida caso a equipe necessite. Se entrar em campo, Alex estará completando seu centésimo jogo com a camisa cruzeirense. O maior ídolo da torcida azul está perto também de um outro feito histórico: o gol de número 50 pelo clube mineiro. Com uma média bem acima da alcançada em outros clubes, Alex já marcou 49 gols em 99 partidas pelo Cruzeiro. "Seria algo interessante, uma marca redondinha. Eu quero jogar e se vier o gol vou ficar muito feliz", disse o camisa 10, que esta semana foi apresentado como novo garoto-propaganda da marca esportiva Adidas.