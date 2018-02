Cruzeiro termina temporada frustrante Atual campeão brasileiro, o Cruzeiro encerra neste domingo, diante do Flamengo, às 16h, em Volta Redonda (RJ), uma frustrante campanha na edição 2004 da competição nacional. Apontado no início do campeonato como um dos favoritos ao título, o time mineiro não conseguiu repetir a excepcional campanha do ano passado e chega à rodada final somando 56 pontos, em 13º lugar na tabela de classificação. A meta anunciada é fechar o ano com uma vitória, mas o Cruzeiro terá pela frente um adversário que ainda luta contra a ameaça de rebaixamento. "A última rodada da competição é muito importante e vamos tentar fazer um bom jogo contra o Flamengo para fechar o campeonato com 59 pontos. Conversei com os jogadores para que eles não se envolvam com o momento vivido pelo adversário e se preocupem apenas em jogar futebol", declarou o técnico Ney Franco, que se despede do comando do time mineiro. O presidente Alvimar de Oliveira Costa já admitiu que o atual treinador do Atlético-PR, Levir Culpi - que poderá sagrar-se campeão neste domingo -, será procurado após o término do Brasileiro. Outro que está na mira é o técnico Tite, do Corinthians. Para a partida contra o Flamengo, Ney Franco não poderá contar com o volante chileno Maldonado, vetado pelo departamento médico devido a uma lombalgia. Com isso, Jardel deverá ser titular no meio-campo.