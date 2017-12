Cruzeiro testa sua recuperação no Mineiro O Cruzeiro enfrenta o Uberaba nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. A partida, em plena quarta-feira de cinzas, antecede ao clássico contra o Atlético-MG, no próximo domingo. Em recuperação no Mineiro, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo ocupa a quarta colocação da competição, com 10 pontos em seis partidas. Além disso, o Cruzeiro vem embalado pela goleada de 7 a 1 sobre o Mamoré, no último sábado. O volante chileno Maldonado, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Mamoré, cumpre suspensão automática e desfalca o time. No seu lugar entra Augusto Recife. Luxemburgo não deverá contar também com o lateral-esquerdo Leandro e o volante Felipe Melo, que se recuperam de lesões musculares. Eles deverão ser substituídos por Sandro e Jardel. Apesar de estar sete pontos atrás do líder América-MG, o Cruzeiro tem um jogo a menos e, de longe, o ataque mais positivo do campeonato. Fato ressaltado pelo goleiro Gomes. "Acho que está todo mundo empenhado. O pessoal está bastante motivado, não importa se está ganhando de 3 a 0, 4 a 0, o pessoal está sempre querendo marcar mais. É importante isso e procurar não estar sofrendo lá atrás". O Uberaba está em 10º lugar na tabela de classificação, com seis pontos em seis jogos. Para surpreender o Cruzeiro em casa, a equipe do Triângulo Mineiro terá de superar um tabu de 14 anos sem vencer o time da capital. Outro jogo - Vice-líder do Mineiro, com 12 pontos em sete partidas, o Atlético-MG enfrenta o Ipatinga, no Vale do Aço, também nesta quarta-feira, às 20h30. O técnico Paulo Bonamigo não poderá contar com o capitão Hélcio. O volante apresentou uma fadiga muscular no músculo adutor da coxa direita e foi vetado pelo departamento médico para que se recupere a tempo de jogar o clássico de domingo. Para o lugar de Hélcio, o treinador deverá optar pela entrada de Walker. O jogador, de 22 anos, estava no Ajax, da Holanda, e poderá fazer a sua primeira partida como titular com a camisa atleticana. O Ipatinga ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação, com 10 pontos em sete jogos.