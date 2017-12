Cruzeiro torce para Alex jogar em Curitiba Com a possibilidade de conquistar o título inédito de campeão brasileiro já na próxima rodada, o Cruzeiro viaja amanhã para Curitiba, onde enfrenta o Paraná Clube, no domingo. Uma vitória celeste, combinada com uma derrota do Santos, garante a taça aos mineiros, restando ainda três jogos para o final da competição. Aproveitando a presença na capital paranaense, a delegação cruzeirense comparecerá em peso ao Pinheirão para assistir nesta quarta-feira à partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. O técnico Vanderlei Luxemburgo acredita que o jogo do Brasil terá um "efeito psicológico" importante sobre seus jogadores. "De repente, se o Alex jogar, para o grupo isso vai ser positivo", observou o treinador. A torcida dos cruzeirenses é mesmo pela presença em campo do meia, o maior destaque do time no Brasileirão. "Que bom será ver o Alex entrar de titular, ainda mais que ele é de Curitiba", destacou o atacante Márcio Nobre. "Vou ficar gritando o nome dele", brincou o volante Felipe Melo. A exemplo do que fez nas finais da Copa do Brasil, Luxemburgo decidiu relacionar todos os jogadores profissionais para a viagem, medida que, segundo ele, é um prêmio para o grupo. "Todos que participam do trabalho são responsáveis pelo sucesso". Hoje, porém, o técnico não escondeu uma certa irritação com a decisão da diretoria do Paraná, de não liberar o Pinheirão - estádio que administra e local da partida de domingo -, para um jogo-treino contra o Iraty,quinta-feira. "Eles não foram solícitos por causa de uma bobagem", reclamou Luxemburgo. "Eu não sei o porquê de um antijogo desses", emendou Márcio Nobre, que poderá pela primeira vez enfrentar o seu ex-clube. O jogo-treino e as atividades do Cruzeiro durante o período em Curitiba serão realizados no CT do Atlético-PR. Estatuto - Para evitar qualquer penalidade relacionada ao não cumprimento de exigências previstas no Estatuto do Torcedor, os dirigentes do Cruzeiro decidiram bancar a implantação de um sistema de monitoramento de vídeo no Mineirão para os jogos contra Paysandu e Fluminense. A diretoria celeste irá alugar o equipamento para as duas partidas, as últimas que o time fará em Belo Horizonte pelo Brasleiro. Já a Administração dos Estádios de Minas Gerais (Ademg), assegurou que irá demarcar com tinta, nas arquibancadas, os espaços e números correspondentes ao ingresso adquirido pelo torcedor. O prazo para a implementação das duas medidas nos estádios com capacidade a partir de 20 mil espectadores terminou no último sábado. Como a Ademg já havia anunciado que não teria como cumprir as exigências, o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella, chegou a dizer que para os jogos seriam colocados à venda apenas 19.999 ingressos. As intervenções emergenciais foram acertadas ontem, em uma reunião entre os dirigentes do Cruzeiro e da Ademg.